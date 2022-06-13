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روسيا تكشف عن هدفها من عملية أوكرانيا
أرشيفية
14 يونيو 2022 00:48

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الاثنين، إن هدف روسيا الرئيسي من عمليتها العسكرية في أوكرانيا هو حماية جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

وقال بيسكوف "بشكل عام، حماية الجمهوريتين هي الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الخاصة".

ودونيتسك ولوجانسك هما كيانان منفصلان تدعمهما روسيا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، والتي تقول روسيا إنها تقاتل من أجل إخراجها بالكامل من سيطرة كييف.

وتصف موسكو تصرفاتها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين.

 

المصدر: وكالات
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