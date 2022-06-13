الأمم المتحدة: 800 ألف نازح في الصومال بسبب الجفاف

مقديشو (وكالات)

أجبر الجفاف المتواصل في الصومال 805 آلاف شخص على النزوح من منازلهم حتى نهاية مايو، حسبما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية مساء أمس الأول.

وقال مكتب تنسيق الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال إنه تم تسجيل أكثر من 33 ألف لاجئ بسبب الجفاف في مايو، بزيادة بنسبة 28% عن أبريل.

وتوجه الصومال وغيرها من الدول في المنطقة أسوأ موجة جفاف خلال عقود.

وكانت منظمات الإغاثة حذرت من مجاعة قريبة لعدة أشهر.

وتشير أرقام الحكومة الصومالية إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 16 مليون نسمة خطر المجاعة.