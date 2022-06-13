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السيسي: مصر توقفت 50 سنة وتحتاج قفزات في العمل
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
14 يونيو 2022 01:23

القاهرة (الاتحاد)

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن قدرات وموارد بلاده لم تزد على مدى الـ50 عاماً الماضية، في الوقت الذي زاد عدد سكانها، مؤكداً ضرورة تحقيق قفزات في العمل الوطني لتعويض ذلك التأخر، ومجاراة الزيادة السكانية.
وأوضح السيسي، خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، مشيراً إلى أنه إذا كانت معدلات نمو الإنتاج الحيواني في مصر قد زادت بنفس معدلات الزيادة السكانية كان سيتم السيطرة على الأسعار.
ونوه السيسي بأن قفزة كبيرة في تكاليف الإنتاج كانت ستحدث لو تم التعامل مع أسعار الطاقة، وفقاً للمعدلات العالمية، مؤكداً حرص مصر على استقرار أسعار الوقود والطاقة، وأنها أرجأت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء مرات عديدة للتخفيف عن المصريين.

السيسي
عبدالفتاح السيسي
مصر
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