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الجيش الفرنسي يغادر قاعدة «ميناكا» في مالي
عناصر من الجيش الفرنسي في مالي (أرشيفية)
14 يونيو 2022 00:45

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي سيغادر رسمياً قاعدة ميناكا العسكرية في شمال شرق مالي الاثنين لتسليمها للقوات المسلحة المالية، في المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب قوة برخان المناهضة للإرهابيين من البلاد.

وأكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الجنرال باسكال ياني خلال مؤتمر صحافي أن الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائياً "في نهاية الصيف" مع نقل معقلهم الرئيسي في غاو إلى القوات المسلحة المالية.

وتضم قاعدة ميناكا التي أصبحت عملانية عام 2018 في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية تاكوبا والتي تهدف إلى مساعدة القوات المالية على أن تصبح أكثر استقلالية.

وقالت رئاسة الأركان إنه "لا خطط لنقل تاكوبا إلى النيجر".

وأكدت رئاسة الأركان أن مغادرة ميناكا الاثنين "تمّت بشكل منظم وبأمان وبشفافية تامة على خلفية تعرض قوة برخان لهجمات إعلامية منتظمة تهدف إلى تشويه سمعتها ومصداقيتها".

المصدر: وكالات
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