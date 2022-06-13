سفارة الدولة: أميركا تلغي فحص «PCR» للقادمين

الاتحاد - أبوظبي

أكدت سفارة الدولة لدى واشنطن، أنه ابتداءً من 12 يونيو لن يطلب من المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية تقديم نتيجة فحص PCR سلبي.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «ابتداءً من 12 يونيو لن يطلب من المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية تقديم نتيجة فحص PCR سلبي أو أي مستند يظهر شفاء من مرض كوفيد -19».