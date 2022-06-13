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شولتس ينفي التردد في توريد أسلحة وعد بها أوكرانيا
شولتس
13 يونيو 2022 22:41

نفى المستشار الألماني أولاف شولتس اتهاماً بالتردد في توريد أسلحة وعد بها أوكرانيا.

وفي أعقاب لقاء له مع رؤساء حكومات ولايات شرق ألمانيا في جزيرة ريمس القريبة من مدينة جرايفسفالد، أشار شولتس في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية اللازم لأنظمة الأسلحة التي يتسم بعضها بأنه حديث للغاية ومعقد.

وقال شولتس، إن الأمر يتعلق بـ "معدات ثقيلة بحق ويجب أن يكون المرء قادراً على استخدامها ولهذا يجب التدريب عليها، وهذا يحدث في جمهورية ألمانيا الاتحادية حالياً".

وأضاف شولتس: "سنورد كل الأسلحة التي جهزناها" مشيراً إلى أن قطاع الصناعة لديه الأسلحة في مخزوناته ويجهزها، وقال إن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الجيش الألماني الذي يجهز الأسلحة المسؤول عنها.

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وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى وتيرة توريد الأسلحة، قال شولتس: "أعتقد أنه سيكون شيئاً جيداً بحق عندما يفكر هذا أو ذاك لفترة قصيرة قبل أن يدلي برأيه عن هذا الموضوع أو ذاك".

يذكر أن أوكرانيا تتهم الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة بالتردد في توريد الأسلحة.

وقال السفير الأوكراني في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اندري ميلنيك: "من المحبط وصول توريدات الأسلحة من ألمانيا بشكل شديد البطء".

المصدر: وكالات
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