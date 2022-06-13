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بوادر أزمة قضائية بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة
أرشيفية
13 يونيو 2022 22:36

هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائياً ضد بريطانيا التي اقترحت الاثنين تشريعاً لإجراء إصلاح بشكل أحادي على اتفاق التجارة المتعلق بأيرلندا الشمالية الذي وقعته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان معد مسبقاً للصحافة في بروكسل "نأخذ علماً بكثير من القلق قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم اقتراح تشريع" حول اتفاق التجارة ما بعد "بريكست".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب "خرق"، إضافة إلى فتح قضايا جديدة.

المصدر: وكالات
لندن
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
بريكست
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