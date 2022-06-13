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«رسول الإنسانية».. حملة يطلقها «حكماء المسلمين» للتعريف بالنبي
«رسول الإنسانية».. حملة يطلقها «حكماء المسلمين» للتعريف بالنبي
13 يونيو 2022 20:56

أطلق مجلس حكماء المسلمين اليوم حملة تعريفية كبرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته السمحة التي تحمل الخير و المحبة و السلام للإنسانية جمعاء.

تستهدف الحملة -التي من المقرر أن تنشر بعدة لغات على جميع منصات التواصل الاجتماعي- التعريف بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم تحت وسم #رسول_الإنسانية، وتشمل الرد على الشبهات المتداولة عن النبي الكريم وسيرته العطرة والتشريع الإسلامي المأخوذ من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم.

تتناول الحملة.. أخلاق نبي الإسلام والقيم و الفضائل التي جاء لإحيائها وبعثها والتأكيد عليها، ومارسها قولا وفعلا، فظهرت رحمته للخلق جميعا، وترسخت دعوته للسلم والتسامح وحرية الاعتقاد والإخاء الإنساني كما جاء في وثيقة المدينة المنورة التاريخية، التي تعد ملهما للدساتير الحديثة.

كما تستعرض حملة #رسول_الإنسانية اجتهادات كبار علماء المسلمين في وصف النبي و تقديمه للعالم وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالإضافة إلى أقوال موثقة لكبار المفكرين والفلاسفة المنصفين من غير المسلمين عن النبي الكريم الذين وضعوا سيرته ومنجزه الإنساني على طاولة البحث والدراسة المنصفة، وانتهت دراساتهم إلى تقدير مكانته وأثره الإنساني الإيجابي على العالم.

المصدر: وام
مجلس حكماء المسلمين
الإسلام
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
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