الإمارات تدين الهجوم على مدينة أربيل العراقية

أبوظبي (وام)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل في كردستان العراق بطائرة مسيّرة مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

وقال بيان لمديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن طائرة مسيّرة انفجرت في مدينة أربيل بشمال العراق يوم الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وإلحاق أضرار بسيارات عدة. ووصف الرئيس العراقي برهم صالح الاعتداء بأنه «عمل إجرامي مُدان».

وقال صالح في تغريدة له على تويتر الأربعاء: إن «الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مُدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة العراقيين». وأضاف أنه «يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وتقويض الأمن والاستقرار، ولابد من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين عن القانون».

كما أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن «هذا الاعتداء يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وقال الكاظمي خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن «الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب العراقيين والاعتداء على القانون والدولة».

وأضاف أن «الحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار».

من جانبه، أكد بارزاني أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن. وبحسب البيان فإن الاتصال شهد التأكيد على أن «الاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، وخلط الأوراق ونشر الفوضى».

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عبر تويتر: «طائرة مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل - بيرمام وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين، العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء، وتأكيد سلطة الدولة أمر أساسي، إذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم».