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100 قتيل خلال هجوم في بوركينا فاسو
أرشيفية
13 يونيو 2022 19:15

قال مصدر محلي وآخر أمني اليوم الاثنين إن مسلحين قتلوا مائة مدني على الأقل في منطقة ريفية بشمال بوركينا فاسو في مطلع الأسبوع.

وهاجم المسلحون منطقة سيتينجا وهي جزء من إقليم سينو الذي يقع في المناطق الحدودية التي تشهد تمردا من قبل متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة و«داعش» الإرهابيين.

وقال المصدر الأمني لـ«رويترز» إن مئة شخص على الأقل قُتلوا.

وقال المصدر المحلي، الذي طلب ألا ينشر اسمه، إن الحصيلة المؤقتة للقتلى 165. وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أدانت الأمم المتحدة الهجوم «الذي أوقع الكثير من الضحايا» وطالبت السلطات بتقديم مرتكبيه للعدالة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة حصيلة للقتلى في وقت لاحق اليوم.

وقتل مسلحون 11 من أفراد الشرطة العسكرية في المنطقة ذاتها يوم الخميس.

وبلغت أكبر حصيلة قتلى منذ بدء الأزمة الأمنية في بوركينا فاسو 130 مدنيا وذلك في هجوم استهدف في يونيو الماضي قرية في شمال شرق البلاد.

 

المصدر: وكالات
بوركينا فاسو
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