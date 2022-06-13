الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة تركيا فوراً
إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة تركيا فوراً
13 يونيو 2022 18:34

حثت إسرائيل مواطنيها اليوم الاثنين على تجنب السفر إلى إسطنبول أو العودة إذا كانوا هناك بالفعل، في تشديد لتحذير أصدرته في 30 مايو من السفر إلى تركيا بسبب ما قالت إنه تهديد يتمثل في محاولات لقتل أو خطف إسرائيليين يقضون عطلاتهم في البلاد.
وقال وزير الخارجية يائير لابيد إن "جهودا كبيرة" تبذلها قوات الأمن الإسرائيلية أنقذت "أرواح إسرائيليين في الأسابيع الماضية"، وشكر الحكومة التركية على مساهمتها.
وقال لابيد في تصريح بثه التلفزيون "ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم يكن لديكم سبب ضروري، فلا تسافروا إلى تركيا. إذا كنتم بالفعل في إسطنبول، عودوا إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".
وأضاف "هذه التهديدات الإرهابية تستهدف الإسرائيليين الذين يقضون عطلات. إنهم يختارون، بطريقة عشوائية ولكن عن عمد، مواطنين إسرائيليين لاختطافهم أو قتلهم".

 

المصدر: وكالات
تركيا
إسطنبول
إسرائيل
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
إضراب في كوريا الجنوبية يعطل سلاسل التوريد
اليوم 15:18
السعودية تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
عربي ودولي
السعودية تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
اليوم 15:13
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
الاقتصادي
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
اليوم 15:04
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
دنيا
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
اليوم 14:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©