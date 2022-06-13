إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة تركيا فوراً

حثت إسرائيل مواطنيها اليوم الاثنين على تجنب السفر إلى إسطنبول أو العودة إذا كانوا هناك بالفعل، في تشديد لتحذير أصدرته في 30 مايو من السفر إلى تركيا بسبب ما قالت إنه تهديد يتمثل في محاولات لقتل أو خطف إسرائيليين يقضون عطلاتهم في البلاد.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد إن "جهودا كبيرة" تبذلها قوات الأمن الإسرائيلية أنقذت "أرواح إسرائيليين في الأسابيع الماضية"، وشكر الحكومة التركية على مساهمتها.

وقال لابيد في تصريح بثه التلفزيون "ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم يكن لديكم سبب ضروري، فلا تسافروا إلى تركيا. إذا كنتم بالفعل في إسطنبول، عودوا إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "هذه التهديدات الإرهابية تستهدف الإسرائيليين الذين يقضون عطلات. إنهم يختارون، بطريقة عشوائية ولكن عن عمد، مواطنين إسرائيليين لاختطافهم أو قتلهم".