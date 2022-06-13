117 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

قتل 117 شخصاً وأحرقت 14قرية خلال أسبوع جراء اشتباكات قبلية في ولاية غرب دارفور، فيما طالبت الأمم المتحدة بمعالجة أسباب العنف المستمر في الإقليم.

وأكد زعيم من قبيلة القمر، اليوم، مقتل 117 شخصاً من قبيلته في اشتباكات مع قبيلة الرزيقات مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وحرق 14 قرية كلياً.

بدوره، أدان فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أعمال العنف، ووصفها بأنها غير مقبولة. وكتب بيرتس على «تويتر»: «لقد هالتني مرة أخرى أعمال العنف في كلبس بغرب دارفور، والتي أسفرت عن عدد مرتفع من الضحايا، إن دائرة العنف المستمرة في دارفور غير مقبولة، وتسلط الضوء على الأسباب الجذرية الواجب معالجتها».

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه ردود الفعل على تأجيل الآلية الثلاثية الحوار الوطني المباشر إلى أجل غير مسمى، حيث رحب حزب الأمة القومي بتعليق المفاوضات.

وأكد المكتب السياسي للحزب عقب اجتماع عقده، أمس، موقفه الثابت بدعم مساعي قوى الحرية والتغيير لإكمال الحل السياسي، مؤكداً أن الخطوة النهائية يجب أن تشرك جميع مكونات القوى الثورية الأخرى توحيداً للصف الوطني.

وأعرب الحزب عن تقديره الخطوة الآلية الثلاثية بتعليق المفاوضات التي بدأتها لأنها لن تؤدي إلى حل الإشكال القائم نظراً لطبيعة المشاركين فيها.

وقال صلاح جلال القيادي بحزب الأمة القومي لـ«الاتحاد»، إن «لقاء قوى الحرية والتغيير مع القيادات العسكرية هو أفضل محاولة اختراق إيجابي للأزمة التي تراوح مكانها منذ شهور، ويجب الترحيب به كمدخل حقيقي لتفكيك الأزمة الوجودية التي تهدد بقاء الدولة السودانية».