رغم العقوبات.. أرباح «ضخمة» لروسيا

ربحت روسيا عائدات من صادرات النفط والغاز والفحم بلغت على الأرجح 93 مليار يورو في أول 100 يوم من الهجوم الروسي عى أوكرانيا، وفقًا للبيانات التي حللها مركز أبحاث الطاقة والهواء وهي منظمة مقرها في فنلندا.

وأثار الهجوم الروسي على أوكرانيا عقوبات قاسية كانت تهدف إلى التأثير على صندوق حرب موسكو، لكن تحليلا جديدا أظهر أن عائدات روسيا من النفط أكبر صادراتها، ارتفعت إلى مستويات قياسية في الأيام المئة الأولى من هجومها على أوكرانيا، مدفوعة بمكاسب غير متوقعة من مبيعات النفط وسط ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن روسيا أصبحت ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند في مايو.

وقالت البيانات إن المصافي الهندية تلقت في مايو نحو 819 ألف برميل يوميا من النفط الروسي وهو أعلى مستوى حتى الآن من أي شهر سابق بالمقارنة مع نحو 27700 برميل يوميا في أبريل.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا العديد من مستوردي النفط لوقف التعامل التجاري معها مما دفع أسعار الخام الروسي في المعاملات الفورية إلى الانخفاض بدرجة كبيرة بالمقارنة بخامات أخرى.

وأتاح ذلك فرصة للمصافي الهندية، التي كانت نادرا ما تستخدم النفط الروسي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، لاقتناص صفقات الخام الرخيص.