بكين تطلق حملة إلزامية جديدة للكشف عن "كوفيد"

أطلقت العاصمة الصينية بكين الاثنين، حملة جديدة لإجراء فحوصات عامة إلزامية للكشف عن كوفيد في المنطقة الأكثر اكتظاظاً في وسط المدينة، بعد عودة ظهور الوباء ، ما أدّى إلى إعادة فرض القيود الصحية. وانحسر الوباء بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة. لكن بكين حيث يعيش 22 مليون شخص سجّلت بؤرة جديدة للعدوى بعد أيام قليلة على فتح المقاهي والنوادي الرياضية في مايو.

وتسبّبت البؤرة الجديدة، بإصابة 183 شخصاً على الأقل في العاصمة.

وكانت نتيجة ذلك أن عادت السلطات الى إغلاق مناطق عدة، خصوصاً في شاويانغ، حيث تلقّى عدد من المطاعم أمراً بالإغلاق. وبدأت شاويانغ التي تضم محلّات فاخرة وسفارات، فحصاً عاماً لسكانها الذين يصل عددهم إلى 3,5 ملايين، ولملايين الموظفين فيها. ويجب أن يجري هؤلاء ثلاثة فحوص للفيروس خلال ثلاثة أيام. وأغلقت السلطات عدداً من التجمعات السكنية والمراكز التجارية في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وفيما ألغيت المناسبات الرياضية، لم تفتح المدارس أبوابها الاثنين، على عكس ما كان مقرّراً مسبقاً. كما أرجئت إعادة فتح منتزه "يونيفرسال ستوديو" الترفيهي التي كانت مقرّرة في 15 يونيو. في شنغهاي، خضع أكثر من نصف عدد السكان البالغ 25 مليونا لفحص "كوفيد" الإلزامي خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أقل من أسبوعين على الخروج من فترة حجر طويلة. وأعلنت وزارة الصحة الاثنين 143 إصابة جديدة في الصين، 51 منها في بكين.





المصدر: وكالات