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روسيا تدمر جسراً على نهر بشرق أوكرانيا
جانب من الدمار في أوكرانيا
13 يونيو 2022 08:51

قال مسؤولون محليون إن القوات الروسية نسفت جسراً يربط مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية بمدينة أخرى عبر النهر، مما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته المصورة المسائية اليومية، "الهدف التكتيكي الرئيسي لم يتغير: إنهم يضغطون في سيفيرودونيتسك، والقتال العنيف مستمر هناك، حرفيا في كل متر"، مضيفا أن الجيش الروسي يحاول نشر قوات احتياط في دونباس.

وسيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء المدينة لكن لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع للكيماويات يحتمي به مئات المدنيين.

وقال جايداي إن الروس دمروا جسرا على نهر سيفريسكي دونيتس يربط بين مدينة سيفيرودونيتسك وتوأمتها ليسيتشانسك على الضفة الأخرى من النهر.

وهذا يعني بقاء جسر واحد فقط من الجسور الثلاثة مما يقلل من عدد الطرق التي يمكن استخدامها لإجلاء المدنيين أو انسحاب القوات الأوكرانية إلى مواقع على الجانب الغربي من النهر.

وقال جايداي "إذا انهار الجسر بعد قصف جديد، فإن المدينة ستُعزل بالفعل. لن تكون هناك طريقة لمغادرة سيفيرودونيتسك في أي مركبة"، مشيرا إلى عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار أو ممرات إخلاء متفق عليها.

وقال أولكسندر ستريوك رئيس إدارة سيفيرودونيتسك إن أكثر من ثلث المدينة بقليل لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية في حين يسيطر الروس على ثلثي المدينة.


وقال حاكم المنطقة إن هجوما صاروخيا على مدينة تشورتكيف، انطلق من البحر الأسود، ألحق أضرارا جزئية بمنشأة عسكرية وأصاب 22 شخصا. وقال مسؤول محلي إنه لا توجد أسلحة مخزنة هناك.
ولم يتسن لرويترز التأكد من الروايات المتضاربة بشكل مستقل.

 

المصدر: وكالات
جسر
روسيا
أوكرانيا
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