مدير حملة ترامب 2020 يدلي بشهادته في أحداث اقتحام الكونجرس

يدلي بيل ستيبين الذي كان مديرا لحملة إعادة انتخاب دونالد ترامب في عام 2020 بشهادته من بين خمسة شهود سيمثلون حضوريا اليوم الاثنين أمام لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير عام 2021. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ستكون جلسة استماع الاثنين، هي الثانية من بين الجلسات المزمعة من جانب اللجنة، التي تنوي أن يكون تركيزها التالي منصبا على مزاعم بأن ترامب كان على علم بأن ادعاءاته بتزوير الانتخابات لصالح جو بايدن لم تكن حقيقية. وأعلنت اللجنة اليوم الأحد عن مثول ستيبين أمامها غدا.

المصدر: وكالات