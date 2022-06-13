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فنزويلا تعلن عن أول إصابة بجدري القرود
فيروس جدري القرود
13 يونيو 2022 07:14

أعلنت الحكومة الفنزويلية، الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القرود لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.

وقالت وزيرة الصحة ماجالي جوتيريز على تويتر إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب.
وقالت الوزارة في بيان "تم عزله على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية".

وكانت الأرجنتين أول دولة في أميركا اللاتينية تؤكد الإصابة بجدري القرود.
وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القرود خارج مناطق غرب ووسط أفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.

المصدر: وكالات
فنزويلا
جدري القرود
أفريقيا
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