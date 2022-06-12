«الحوثي» يقصف المناطق المأهولة في الحديدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ مناطق آهلة بالسكان في الساحل الغربي لليمن، وذلك ضمن جرائمها الممنهجة بحق المدنيين وخروقاتها للهدنة الأممية.

وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي استهدفت قرية «النفسة» الواقعة في الحدود الإدارية بين مديريتي «حيس والجراحي» جنوبي الحديدة بقصف بقذائف صاروخية.

وأشار المصدر إلى أن استهداف ميليشيات الحوثي للقرى المحرّرة حديثاً في محور «حيس»، يأتي وفق سياسة ممنهجة تستهدف إقلاق أمن واستقرار المدنيين وإجبارهم على العودة مجدداً إلى مخيمات النزوح بعد أن تخلصوا منها وعادوا إلى مناطقهم عقب تحريرها.

وكثّفت الميليشيات الإرهابية من استحداث التحصينات والخنادق ضمن خروقاتها المتصاعدة في جبهات الساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات ارتكبت 42 خرقاً جديداً في محوري «حيس» و«البرح» خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن الميليشيات الإرهابية حاولت تحقيق إصابات مباشرة في مواقع عسكرية في أطراف «شمير وجبل رأس» وجنوب الجراحي وفي محور حيس بـ 29 خرقاً بالأسلحة الرشاشة وقذائف صاروخية، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد القوات المشتركة.

وفي سياق متصل، قُتل وأُصيب 6 مدنيين بحوادث منفصلة، بينهم امرأة، جراء انفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظات صنعاء والجوف ومأرب والحديدة.

ففي الحديدة، قُتل مدنيان بانفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات في مديرية «الدريهمي». وفي الجوف، أعلن المرصد اليمني للألغام، في سلسلة تغريدات متفرقة، أن مدنياً قُتل بانفجار لغم أرضي في مديرية «المصلوب»، دون مزيد من التفاصيل.

وقال، إن مدنياً قُتل وأُصيبت امرأة بانفجار لغم في منطقة «بني بارق» في «نهم» شرقي صنعاء. كما أعلن المرصد عن مقتل مدني نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب، أثناء رعيه للماشية في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.