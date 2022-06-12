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«المركزي» اليمني ينفي أنباء عن محاولات لنقله من عدن إلى صنعاء
«المركزي» اليمني ينفي أنباء عن محاولات لنقله من عدن إلى صنعاء
13 يونيو 2022 01:41

عدن (وكالات)

نفى البنك المركزي اليمني، أنباء عن محاولات لنقله من مدينة عدن إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال البنك في بيان صحفي أمس: إنه «يستغرب الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسؤوليه تلميحاً وتصريحاً بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء».
وأضاف البيان: «يأسف البنك لهذا الزيف والتحريض وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية، أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية».
وأكد أن «تكرار مثل تلك الاتهامات يتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس»، داعيا الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسؤولية مع مؤسسة سيادية لخدمة جميع اليمنيين في جميع محافظات البلاد وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر.

عدن
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اليمن
البنك المركزي اليمني
الحوثيين
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