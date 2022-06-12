الأمم المتحدة: ليبيا أمام منعطف خطير

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

انطلقت محادثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة، وسط دعوات لتجاوز الخلافات وإيجاد حلول تفضي لعقد انتخابات، فيما قالت الأمم المتحدة، إن ليبيا تشهد منعطفا خطيراً، مؤكدةً أن هناك فرصة للوصول للانتخابات.

وأكدت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، دعم المجتمع الدولي لجهود لجنة الإطار الدستوري الليبية في القاهرة، مشددة على وجوب أن تكون هذه الجولة للجنة المسار الدستوري الأخيرة لإنتاج إطار دستوري.

وقالت وليامز، في كلمة لها خلال المباحثات: «أثمن العمل لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا».

وأضافت أن «ليبيا تشهد منعطفاً حرجاً وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات».

وناقش أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي التي تضم أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة في الاجتماع الثالث لهم، أمس، في القاهرة، بعض المواد الخلافية في مشروع مسودة الدستور خاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية والمؤسسات السيادية، بالإضافة للوقوف على أبرز المواد الخلافية للدفع نحو الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور الليبي، وذلك بحسب ما أكده برلماني ليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد».

وأوضح البرلماني الليبي - رفض الإفصاح عن هويته - أن لجنة المسار الدستوري تواجه تحديات عدة وتسعى للتوصل لتوافق حول المواد الخلافية، وأبرزها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، خاصة ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، مشيراً إلى أن هناك انقسام حول نظام الحكم ما بين مؤيد ومعارض للنظام الرئاسي أو البرلماني، بالإضافة إلى المواد التي تتعلق بالحكم المحلي والتوزيع العادل لعائدات بيع الثروة النفطية.

وتمكنت الإطار الدستوري الليبية، خلال الجولتين الماضيتين من محادثات القاهرة من الاتفاق المبدئي على نحو 70 في المئة من مواد مشروع الدستور الجديد، إضافة إلى البندين المتعلقين بالسلطتين التشريعية والقضائية.

أما النقاط الخلافية موضوع البحث، فتتمثل بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تحديداً لناحية السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية.

كذلك هناك خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل لليبيا، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء في هذا المحور بين الاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان.

ومن النقاط الخلافية الأخرى، مقر السلطة التشريعية إما غربي ليبيا أو شرقها، كما تبحث اللجنة المشتركة أيضاً قضايا متعلقة بالحكم المحلي وتوزيع الثروة.