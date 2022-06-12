تونس.. تسريع صياغة الدستور وتوسيع الحوار

شعبان بلال (القاهرة)

واصلت جلسات الحوار الوطني في تونس مناقشاتها خلال اليومين الماضيين، وسط انضمام أطراف سياسية واجتماعية جديدة، منها نقابة الأطباء ورئيس كونفدرالية المؤسسات الوطنية التونسية.

وتعقد اللجنة الاستشارية في تونس، التي شكلها الرئيس قيس سعيد جلسات الحوار الوطني؛ بهدف وضع دستور جديد لتأسيس الجمهورية الجديدة.

وتمضي اللجنة نحو تسريع التوصل إلى صياغة الدستور، وتسليم مسودته الأولية إلى الرئيس في العشرين من الشهر الجاري، حتى يُنشر بالجريدة الرسمية في 30 يونيو الجاري، حسبما نص المرسوم المتعلق بتشكيل «هيئة وطنية من أجل جمهورية جديدة».

وأكد خبراء ومحللون سياسيون الأهمية البالغة لجلسات الحوار الوطني في الظروف الراهنة التي تمر بها تونس، مشددين على أن انضمام أطراف وقوى جديدة للحوار الوطني خطوة جيدة لإنجاحه، ومواجهة محاولات إفشاله من «الإخوان».

ورأى المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن هناك أهمية بالغة لجلسات الحوار الوطني، موضحاً أن السبب وراء ذلك ليس جدول أعمال الجلسات لكن اعتبار ما يحدث على مستوى الساحة التونسية، خصوصاً الإعلان عن إضراب عام مزمع في يوم 16 يونيو الجاري، والاحتقان غير المسبوق على الساحتين السياسية والاجتماعية.

وأوضح ثابت لـ«الاتحاد»، أن الحوار سيؤدي إلى الإعلان عن مشروع دستور جديد يُحقق رغبة الشارع التونسي، لاسيما فيما يتعلق بالتوازن بين السلطات وتوضيح مفهوم السيادة والحقوق المدنية والحريات السياسية.

وأشار المحلل السياسي التونسي، الهادي حمدون، إلى أن الحوار انطلق وسط غياب منظمات وطنية عريقة، مثل «اتحاد الشغل»، وهو ما استوجب الانفتاح على بقية المنظمات والشخصيات الوطنية، ومنها التحاق نقابة الأطباء وعمادة المهندسين، وهو ما سيجعل الحوار أكثر ثراء، ودعا الشباب إلى المشاركة في الحوار.

وأشار إلى أنه من الجيد أن الحوار لا يزال مفتوحاً أمام انضمام جميع الأطراف الوطنية، مؤكداً أن على اللجنة مراعاة اهتمامات الشباب، وأوضح أن الأمل لا يزال قائماً في صياغة دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب التونسي.

بينما أوضح المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية، محمد حميدة، أن مشاركة النقابات والاتحادات والأحزاب في الاجتماعات خطوة إيجابية، كون الدستور هي مواد عامة تتعلق بالدولة ونظامها والأسس القانونية.

وأضاف حميدة لـ«الاتحاد»، أن المشاركة الواسعة تُساهم في التأكيد على مشروع الرئيس قيس سعيد في الوقت والدفع نحو عملية الاستفتاء، التي تحتاج لزخم سياسي من الأحزاب والنقابات، مضيفاً إن الاجتماعات تشهد تقديم مقترحات عدة من الأحزاب والنقابات، والجانب الاقتصادي يحتل أولوية كبيرة في الوقت الراهن، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الاستثمار ودور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، الأمر الذي تحتاج إليه تونس أكثر من أي وقت مضى. ورأى حميدة أن تمثيل الأحزاب والنقابات في المشاورات له أبعاد سياسة في الوقت الراهن.