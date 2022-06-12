رئيس البرلمان العراقي يوافق على استقالات «نواب الصدر»

هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس، قبول استقالة نواب «الكتلة الصدرية» بالبرلمان.

وقال الحلبوسي، في تغريدة له على «تويتر»: «قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب».

وأضاف: «لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني الصدر عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطلاً من أجل الوطن والشعب فرأى المضي بهذا القرار». وكان مقتدى الصدر قد دعا في وقت سابق، أمس، رئيس الكتلة الصدرية النائب حسن العذاري إلى تقديم استقالات نواب الكتلة

لرئيس البرلمان العراقي.

وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: «على رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب».

وأضاف: «إن تقديم نواب كتلتنا استقالتهم هو تضحية من أجل تخليص الشعب من المصير المجهول»، متابعاً: «أقول لحلفائنا في البرلمان أنتم في حل من التحالف معنا».

وفي وقت سابق، أمس، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، أنه مازال طرفاً رئيسياً في الاتحاد الثلاثي.