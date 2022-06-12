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قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يزورون كييف الشهر الجاري
قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يزورون كييف الشهر الجاري
13 يونيو 2022 01:41

برلين (وكالات) 

 يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس السفر إلى كييف قبيل عقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى نهاية يونيو الجاري، وفقا لما أوردته صحيفة «بيلد» الألمانية. وذكرت الصحيفة الألمانية نقلاً عن مصادر في حكومتي فرنسا وأوكرانيا، أن شولتس يعتزم القيام بالزيارة برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
يشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب زار عدد من القادة كييف لإظهار التضامن مع أوكرانيا عقب الهجوم الروسي. واعترف شولتس بارتكاب أخطاء في التعامل مع إمدادات الطاقة القادمة من روسيا.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح منتدى اقتصاد شرق ألمانيا، قال شولتس في مدينة باد زاروف أمس: «لقد اعتمدنا على إمدادات الطاقة الواردة من روسيا لفترة أطول من اللازم وبشكل أحادي زائد عن الحد، والمعادلة القديمة القائلة إن روسيا شريك اقتصادي موثوق في الأزمات، لم تعد سارية». وأضاف: «الهدف أصبح واضحا لهذا السبب»، وقال: إن هذا الهدف يتمثل في ضرورة أن تستغني ألمانيا عن واردات الطاقة الروسية على أن يكون ذلك بأسرع ما يمكن وبشكل آمن أيضا حسب الضرورة.

ألمانيا
فرنسا
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أوكرانيا
روسيا
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