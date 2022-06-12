غياب الإجماع الأوروبي أكبر تحد أمام انضمام أوكرانيا

عواصم (وكالات)

أكدت المفوضية الأوروبية أن الموقف الأوروبي الموحد أكبر تحدٍ أمام انضمام أوكرانيا للاتحاد، فيما أكّدت روسيا أنها دمّرت مستودعًا كبيراً في غرب أوكرانيا للأسلحة المُرسلة من الدول الغربية، في وقت تدور معارك طاحنة في سيفيرودونيتسك، حيث يبدو أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في التصدي للروس.

وغداة وعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال زيارة مفاجئة لكييف، برد الأسبوع المقبل بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قالت: إن «التحدي يكمن في الخروج من المجلس الأوروبي الذي يلتئم في 23 و24 يونيو بموقف موحّد».

وقالت لصحافيين في وارسو: «آمل أنه بعد 20 عامًا، حين سننظر إلى الوراء، سيمكننا قول: إننا فعلنا ما كان يجب فعله».

وتابعت: «فعلت أوكرانيا أشياء مهمة في العشر سنوات الأخيرة ولا يزال هناك الكثير لتفعله، سيعكس قرارنا ذلك بعناية».

وأضافت: إن «الطريق إلى الاتحاد الأوروبي معروف جيدًا وهو مبني على الجدارة».

وتطالب أوكرانيا بـ«التزام قانوني» ملموس من الأوروبيين من أجل منحها سريعاً وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد، غير أن الدول الـ27 منقسمة حيال هذه المسألة.

وبالنسبة لأوكرانيا، سيشكل الحصول على وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد نقطة انطلاق لعملية طويلة من المفاوضات والإصلاحات.

أمنياً، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «صواريخ كاليبر أُطلِقت من البحر دَمّرت بالقرب من تشورتكيف مستودعا كبيرا لأنظمة صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة وقذائف زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية نظام كييف».

ولم يحدد الجيش الروسي موعد هذه الضربة، لكن السلطات الأوكرانية المحلية في هذه البلدة أعلنت أنها أدت مساء أمس الأول، إلى إصابة 22 شخصا على الأقل بينهم مدنيون، وألحقت أضراراً في موقع عسكري.

وفي الشرق، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أمس، أن القوات الروسية شنت هجمات على سيفيرودونيتسك من دون أن تحقق نجاحا، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا الجيش الروسي بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.

وستفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق لمدينة كبرى أخرى هي كراماتورسك في حوض دونباس المنطقة التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها وتريد روسيا السيطرة عليها بالكامل.

وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي عبر تلغرام: إن «الوضع في سيفيرودونيتسك صعب جدًا».

وأضاف أن «القوات الروسية تريد إغلاق المدينة بالكامل ومنع أي مرور للرجال والذخيرة»، لافتًا إلى أنه «يخشى أن يطلق العدو كل احتياطياته للاستيلاء على المدينة خلال 48 ساعة».

وصرح ليونيد باشنيك زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية أمس الأول، على هامش الزيارة للمستشفى العسكري الروسي قيد الإنشاء: «لم يتم تحرير سيفيرودونيتسك بنسبة 100 بالمئة، في الوقت الحالي، لم ننجح في السيطرة على المنطقة الصناعية».

وأضاف: «في أي حال، سنحقق هدفنا وسنحرر المنطقة الصناعية، سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ستكونان لنا».

وفي الطرف الآخر من جبهة المواجهة، في ميكولايف، وهي ميناء رئيسي على مصب نهر دنيبر في الجنوب، توقف التقدم الروسي في ضواحي المدينة، بحسب فريق ميداني من مراسلي وكالة فرانس برس.

وأوضحت قيادة العمليات الأوكرانية أن «القوات الروسية أطلقت صواريخ على ضواحي هذه المدينة، وهي نيران مستمرة هدفها الضغط نفسيا على السكان المدنيين».

وبحسب موسكو، أسقط الجيش الروسي ثلاث طائرات مقاتلة من طراز «سو 25» أمس وأمس الأول، اثنتان منها في قتال جوي والثالثة بنيران الدفاع الجوي.