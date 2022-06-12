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سيؤول وواشنطن تناقشان قوة الردع ضد تهديدات بيونج يانج
سيؤول وواشنطن تناقشان قوة الردع ضد تهديدات بيونج يانج
13 يونيو 2022 01:40

سنغافورة (وام)

عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، ونظيره الأميركي، لويد أوستن، محادثات على هامش منتدى أمني في سنغافورة لمناقشة الردع المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية عن وزير الدفاع لي جونغ سوب قوله خلال اللقاء الذي جاء على هامش حوار شانغريلا السنوي، ووسط مخاوف من احتمال قيام بيونج يانج بإجراء تجربة نووية سابعة: «ناقشنا بشكل أساسي طرقا مختلفة لزيادة قابلية إنفاذ الردع الموسع»، مؤكداً
أهمية الجهود المشتركة لإعادة تنشيط المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسعة للبلدين وتدريبات المحاكاة النظرية حول استخدام أصول الردع ونشر الأصول العسكرية الاستراتيجية الأميركية بطريقة منسقة وفي الوقت المناسب. 
من ناحيته، شدد وزير الدفاع الأميركي على أن بلاده ستقدم ردعاً موسعاً يشمل النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية. 
وقد أكد الجانبان مجددا التزام البلدين بتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة على النحو المتفق عليه خلال قمة الشهر الماضي بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول ونظيره الأميركي جو بايدن.

بيونج يانج
سيؤول
كوريا الجنوبية
واشنطن
الولايات المتحدة
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