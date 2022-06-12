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ثلاثة قتلى و19 جريحاً جراء انفجارات وهجمات بأفغانستان
ثلاثة قتلى و19 جريحاً جراء انفجارات وهجمات بأفغانستان
13 يونيو 2022 01:40

كابول (وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجُرح 19 آخرون جراء سلسلة انفجارات وهجمات في 5 ولايات أفغانية أمس. ووقعت الانفجارات والهجمات، التي استهدفت في معظمها عناصر حركة «طالبان»، في ولايات «بلخ وبدخشان وقندهار وكونار وقندوز».
وفي مدينة مزار الشريف شمالي البلاد، قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون عندما تعرضت حافلة صغيرة تقل موظفين في المطار لـ «هجوم من جانب أعداء»، حسبما قال المتحدث باسم شرطة المحافظة محمد آصف وزيري.
وفي مدينة أسد أباد بولاية كونار، أسفر انفجار قنبلة عن مقتل أحد عناصر «طالبان» وإصابة 6 أشخاص آخرين بينهم مدني، حسبما ذكرت قناة «طلوع نيوز» المحلية.
وفي هجوم مماثل، أصيب طفل على الأقل بجروح بعد أن أصابت قنبلة مزروعة على جانب الطريق سيارة أخرى تابعة لـ«طالبان» في مدينة فايز أباد بإقليم بدخشان.
وفي مدينة قندوز، قال مسؤول صحي إن ثلاثة جرحى نقلوا إلى المستشفيات نتيجة انفجار. 
وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم إن الانفجار نجم متفجرات وضعت داخل عربة فاكهة.

أفغانستان
كابول
انفجار
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