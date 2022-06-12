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الصين: «انتشار شرس» لـ«كورونا» في بكين
الصين: «انتشار شرس» لـ«كورونا» في بكين
13 يونيو 2022 01:40

بكين (وكالات)

أعلن حي تشاويانغ، أكثر أحياء بكين كثافة سكانية، عن ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء «انتشار شرس» لمرض كورونا ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فُرضت أثناء موجة تفشٍ في أبريل الماضي.
وقال مسؤولو الصحة بالمدينة، إن هناك 166 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن مرتبطة بهذا الانتشار الذي بدأ في حانة في منطقة سانليتون الخميس، غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.
وقال مسؤولون للصحفيين، إن الفحص الجماعي سيبدأ بين اليوم الاثنين في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة.
وقال شو هيجيان، المتحدث باسم حكومة بكين، للصحفيين، أمس، إن «الانتشار الراهن في العاصمة شرس».
وأضاف: «في الوقت الراهن مازال خطر ظهور انتشار آخر قائماً، المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي رصد مصدر بؤرة التفشي وإدارة المخاطر».
وقال موظف في لجنة الإسكان، إن قيود إغلاق صارمة فُرضت على مبنيين في مجمع سكني في تشاويانغ بعد ظهور حالة إصابة واحدة.

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