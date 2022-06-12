مصدر دبلوماسي يكشف عن موعد زيارة بايدن للسعودية

توقع مصدر دبلوماسي غربي في العاصمة السعودية الرياض أن يبدأ الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته إلي المملكة أواسط الشهر المقبل.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المواعيد المقترحة للزيارة تبدأ من الثالث عشر إلى السابع عشر من شهر يوليو المقبل ولمدة يومين، وهي "محل مشاورات حالياً بين الإدارتين السعودية والأميركية" متوقعا "أن يتم البت فيها هذه الليلة".

ولم يستبعد المصدر أن يصدر بيان رسمي سعودي غدا الاثنين بالتزامن مع بيان أميركي بهذا الخصوص كما أشارت إلى ذلك وسائل إعلام أميركية.

وقال المصدر إن الرئيس بايدن سيعقد فور وصوله إلى جدة لقاء مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين يتركز حول تعزيز أمن الطاقة وقضايا المنطقة.