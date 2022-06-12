روسيا تقطع طريق الخروج من مدينة أوكرانية

قال مسؤولون محليون اليوم الأحد، إن القوات الروسية نسفت جسراً يربط مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية التي تشهد حرب شوارع بمدينة أخرى عبر النهر، مما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين. وصارت سيفيرودونيتسك محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في الشرق والمؤلفة من لوجاسك ودونيتسك.

وتعرضت أجزاء من المدينة للدمار خلال بعض من أعنف المعارك منذ أن بدأ الكرملين الهجوم في 24 فبراير. وقال سيرهي جايداي حاكم لوجانسك إن القتال ما زال دائراً بين القوات الأوكرانية والروسية اليوم الأحد من شارع إلى شارع في سيفيرودونيتسك.

وسيطرت القوات الروسية على معظم أنحاء المدينة لكن لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صناعية ومصنع للكيماويات يحتمي به مئات المدنيين.

وقال جايداي إن الروس دمروا جسراً على نهر سيفريسكي دونيتس يربط بين مدينة سيفيرودونيتسك وتوأمتها ليسيتشانسك على الضفة الأخرى من النهر.

وهذا يعني بقاء جسر واحد فقط من الجسور الثلاثة مما يقلل من عدد الطرق التي يمكن استخدامها لإجلاء المدنيين أو انسحاب القوات الأوكرانية إلى مواقع على الجانب الغربي من النهر.

وقال جايداي إنه في مدينة ليسيتشانسك نفسها، قُتلت امرأة في قصف روسي دمر أيضاً أربعة منازل ومركز تسوق. وقال رئيس إدارة سيفيرودونتسك إن أكثر من ثلث المدينة بقليل لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية في حين يسيطر الروس على ثلثي المدينة.

وقال أولكسندر ستريوك للتلفزيون الوطني "(قواتنا) تتشبث بقوة بالخط الدفاعي".