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قسد تسمح للجيش السوري بدخول منبج
أرشيفية
12 يونيو 2022 21:28

سمحت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المعارضة اليوم الأحد، للقوات الحكومية السورية بالدخول إلى منطقة منبج لتعزيز مواقعها تحسباً لهجوم من جانب تركيا.

وأكدت مصادر في مجلس مدينة منبج المحلي، أن رتلاً عسكرياً تابعاً للجيش السوري توجه إلى مناطق سيطرة قسد غرب المدينة.

وقالت المصادر «أمام الضغط التركي توصلت قوات قسد والقوات السورية إلى اتفاق سمحت بموجبه للقوات السورية الدخول بعد منعها رتلاً عسكرية قبل ثلاثة أيام».

وتواصل قوات «قسد» والقوات الحكومية تعزيز نقاطها على خط الجبهة الشمالي والغربي، تحسباً لأي عملية عسكرية تقوم بها تركيا.

المصدر: وكالات
قسد
الجيش السوري
منبج
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