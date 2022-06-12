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100 مليون شاب عربي يعانون من البطالة
100 مليون شاب عربي يعانون من البطالة
12 يونيو 2022 20:33

قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إن هناك 100 مليون شاب في العالم العربي تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً يعانون من البطالة.

وأضاف الدكتور سلامة خلال مشاركته في لقاء الطاولة المستديرة في إطار العرض التقديمي الرسمي لتقرير GUNi الجديد "رؤى جديدة للتعليم العالي نحو 2030" والذي نظمته شبكة الجامعات العالمية للابتكار في برشلونة إن التقديرات تشير إلى أن عدد الوظائف التي تحتاج الدول العربية لإيجادها يتجاوز 60 مليونًا خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ودعا سلامة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الجامعات العربية إلى التركيز على تمكين الطلبة من المهارات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي أبرزها التفكير النقدي والمبتكر، ومهارات الاتصال، وحل المشكلات، والتخطيط والتنظيم لتمكينهم من المشاركة الكاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المستقبل.

المصدر: وام
الدول العربية
البطالة
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