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كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية عدة
كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية عدة
12 يونيو 2022 20:13

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية ربما تكون قد أطلقت عدة قذائف مدفعية صباح اليوم الأحد، مع تصاعد التوترات بشأن تجربة نووية محتملة في شبه الجزيرة الكورية.
ورصد الجيش الكوري الجنوبي بعض "الآثار" التي أظهرت أن النظام في بيونج يانج يبدو أنه أطلق أسلحة مدفعية بين الساعة 0807 صباحا و1103 صباحا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد.
وأضافت أن كوريا الجنوبية رفعت حالة التأهب تحسبا لمزيد من الاستفزازات مع الحفاظ على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة.
وعقدت كوريا الشمالية اجتماعا عاما للجنة المركزية للحزب الحاكم يوم الخميس حيث حضره الزعيم كيم جونج أون للحث على بذل المزيد من الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية للنظام.
وتراقب السلطات الكورية الجنوبية عن كثب استفزازات كوريا الشمالية حيث قالت واشنطن إن الدولة الشيوعية قد تجري تجربة نووية قريبا والتي حذرت الولايات المتحدة من أنها ستجلب عقابا شديدا.

المصدر: وكالات
زعيم كوريا الشمالية
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كوريا الشمالية
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