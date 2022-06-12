البابا يأمل بتحديد موعد جديد لجولته الإفريقية

أعرب البابا فرنسيس الأحد عن أمله بالتمكن "في أسرع وقت" من تحديد موعد جديد لزيارته لجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان بعدما اضطر إلى إلغاء هذه الرحلة بسبب ألم في ركبته.

وقال البابا (85 عاما) بعد صلاة الأحد من نافذة المقرر البابوي المشرف على ساحة القديس بطرس "أصدقائي الأعزاء، بأسف كبير، بسبب مشاكل في ساقي، اضطررت إلى إرجاء زيارتي لبلديكم".

وأضاف "أشعر فعلا بحزن كبير لاضطراري إلى إرجاء هذه الرحلة التي تعني الكثير بالنسبة الي. أعتذر عن ذلك. فلنصلّ معا لأتمكن، بمساعدة الله والعلاجات الطبية، من أن أكون معكم في أسرع وقت. فليكن أملنا كبيرا".

واعلن الفاتيكان الجمعة إرجاء هذه الرحلة حتى إشعار آخر بعدما كانت مقررة بداية يوليو لجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، كون البابا يعاني آلاما في ركبته.