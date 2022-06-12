قتيلان وجرحى بهجوم على حافلة في أفغانستان

أطلق مسلحان النار الأحد على حافلة تقل فنيين يعملون في مطار بشمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ستة آخرين، بحسب الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ المحلية محمد آصف وزيري لـ«فرانس برس»، إن الحافلة "تعرضت للهجوم فيما كان الفريق الفني متوجها إلى مطار" مدينة مزار الشريف لتولي أعماله هناك.

ولم تستأنف شركات الطيران الأجنبية حتى الآن رحلاتها إلى العاصمة كابول ومدن أفغانية أخرى، منذ تولت حركة طالبان السلطة في أغسطس 2021.

وتعزو هذه الشركات الأمر إلى مخاوف أمنية على طواقمها والركاب. ويتولى مقاتلون في طالبان حفظ الأمن في مختلف مطارات البلاد.

وتراجع عدد الاعتداءات في أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم. لكن سلسلة هجمات دامية بواسطة قنابل ضربت البلاد نهاية ابريل، خلال شهر رمضان، ونهاية مايو، وخلفت عشرات القتلى.