زلزال عنيف يضرب إقليم «جاوة الشرقية» الإندونيسي

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي لمنطقة «ترنجاليك» بإقليم «جاوة الشرقية» الإندونيسي، صباح اليوم الأحد، لكن لم يكن هناك أي احتمال لحدوث موجة مد عاتية (تسونامي)، طبقاً لما ذكرته هيئة «الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء» الإندونيسية.

وقال بامبانج سيتيو برايتنو، رئيس مركز الزلازل وتسونامي التابع للهيئة «تظهر نتائج (الهيئة) أن هذا الزلزال من غير المحتمل أن يسبب تسونامي»، طبقاً لما ذكرته وكالة «انتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء اليوم.

ويقع مركز الزلزال عند خط عرض 60ر8 درجة جنوباً وخط طول 41ر111 درجة شرقاً وعلى عمق 103 كيلومترات تحت مستوى سطح البحر.