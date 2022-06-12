ارتفاع إصابات «كورونا» في إسرائيل ودعوة لعودة الكمامات

أظهرت بيانات لوزارة الصحة في إسرائيل استمرار تردي الصورة الوبائية، إذ ارتفع مؤشر عدوى كورونا إلى 44ر1%.

وذكرت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أكثر من 3250 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.

كما توفي أمس شخص واحد بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10872 حالة.

في غضون ذلك، أوصى منسق مكافحة كورونا البروفيسور سلمان زرقا الجمهور، وخاصة من هم أكثر عرضة للخطر، بالعودة لارتداء الكمامات في الأماكن المسقوفة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إن إسرائيل بدأت تشهد مؤخراً ارتفاعاً في معدلات الإصابة، عازياً الارتفاع إلى متحور جديد للطفرة أوميكرون. إلا أنه أوضح أنه لا يدور الحديث حالياً عن فرض قيود مجدداً.