اعتراف صيني.. انتشار «شرس» لـ«كورونا» في بكين

أكد شو هيجيان المتحدث باسم حكومة بكين، للصحفيين، الأحد، أن الانتشار الراهن في العاصمة بكين «شرس».

وأضاف «في الوقت الراهن مازال خطر ظهور انتشار آخر قائماً. المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي رصد مصدر بؤرة التفشي وإدارة المخاطر».

وأعلن حي تشاويانغ، أكثر أحياء بكين كثافة سكانية، عن ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار «شرس» لمرض كوفيد-19 ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فُرضت أثناء موجة تفش في أبريل الماضي.

وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن هناك 166 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن مرتبطة بهذا الانتشار الذي بدأ في حانة هيفن سوبر ماركت في منطقة سانليتون يوم الخميس، غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.

وقال مسؤولون للصحفيين إن الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة.

وما زال العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات في الصين منخفضاً للغاية بالمقارنة مع العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.

وحتى بعد أن بدأت أغلب دول العالم في تخفيف القيود، تمسكت السلطات الصينية بسياسة الوصول بعدد حالات كوفيد إلى الصفر محاولة للقضاء على الانتشارات في وقت مبكر بإجراءات تشمل قيوداً صارمة تقيد الحركة والفحص الجماعي.