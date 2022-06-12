السعودية تسجل 905 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى 777 ألفا و795. وأشارت الوزارة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9173. كما لفتت إلى تسجيل 746 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 759 ألفا و567.

المصدر: وكالات