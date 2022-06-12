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مقتل 11 جندياً في هجوم إرهابي بشمال بوركينا فاسو
جندي قرب آلية تابعة لجيش بوركينا فاسو
12 يونيو 2022 11:14

لقي 11 جنديا في بوركينا فاسو مصرعهم إثر هجوم إرهابي في محافظة سينو شمال البلاد.

وذكر الجيش - في بيان اليوم - أن الهجوم الذي نفذه عدد كبير من الإرهابيين على منطقة سيتنغا في ولاية سينو أسفر عن مقتل 11 جنديا وعدد من القتلى في صفوف الإرهابيين.

وكانت السلطات في بوركينا فاسو قد أعلنت الشهر الماضي مقتل 50 مدنياً على الأقل في هجوم نفذه مسلحون مجهولون شرق البلاد.

المصدر: وام
هجوم إرهابي
بوركينا فاسو
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