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أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
أحدث حصيلة لإصابات كورونا العالمية
12 يونيو 2022 10:24

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 532.01 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 6 ملايين و717 ألفا و673 حالة.

وتم تسجيل الإصابات بالفيروس وفق إحصاء رويترز في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019 . 

المصدر: وام
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