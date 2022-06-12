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بايدن: الحكومة الاتحادية ستمول تعافي نيو مكسيكو من حرائق الغابات
بايدن: الحكومة الاتحادية ستمول تعافي نيو مكسيكو من حرائق الغابات
12 يونيو 2022 09:21

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن الحكومة الاتحادية الأميركية ستمول التصدي الكامل لحرائق الغابات في ولاية نيو مكسيكو وذلك وسط غضب الناجين من الحريق.
وقال بايدن للمسؤولين المنتخبين ورجال الاسعاف في إحاطة بعد الظهر في مدينة سانتا في عاصمة الولاية، حيث يراجع الجهود المبذولة لمكافحة أكبر حريق تشهده الولاية في التاريخ المسجل "تقع على عاتقنا مسؤولية مساعدة الولاية على التعافي".

وأضاف بايدن "أعلن اليوم تغطية الحكومة الاتحادية للتكاليف بشكل كامل" رغم أنه قال في وقت سابق اليوم إنه سيحتاج إلى موافقة الكونجرس على بعض التمويل.
ودمر الحريق، الذي أججه الجفاف والرياح، مئات المنازل في الجبال شمال شرق سانتا في منذ إعلان هيئة الغابات الأمريكية خروج حريقين عن السيطرة في أبريل.

المصدر: وكالات
جو بايدن
حرائق الغابات
نيو مكسيكو
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