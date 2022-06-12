الإثنين 13 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
سول تعزز قدراتها الدفاعية للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية
سول تعزز قدراتها الدفاعية للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية
12 يونيو 2022 09:16

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب اليوم الأحد إن بلاده ستعزز بشكل كبير قدراتها الدفاعية وستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
وقال لي في اجتماع أمني آسيوي في سنغافورة إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل تهديدا عالميا وحث كوريا الشمالية على إنهاء برامجها النووية والصاروخية على الفور.

وحذرت الولايات المتحدة هذا الشهر من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة وتقول إنها ستحث مرة أخرى الأمم المتحدة على فرض عقوبات على بيونج يانج إذا فعلت ذلك.
وقال لي في كلمة ألقاها في حوار شانجريلا، وهو قمة أمنية إقليمية كبرى، "ستعزز حكومتنا القدرات من أجل تنفيذ الردع الأميركي الموسع بشكل أفضل وستعزز بشكل كبير قدرات القوات المسلحة الكورية الجنوبية على الرد لوقف التهديدات الكورية الشمالية النووية والصاروخية.
"علاوة على ذلك، نسعى إلى تعزيز التعاون الأمني الثلاثي بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية النووية والصاروخية".

وقال لي إن كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم دعم اقتصادي لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي.
وأضاف "إذا أحرزت كوريا الشمالية تقدما جوهريا في نزع السلاح النووي فإن حكومتنا ستطبق خطة جريئة يمكن أن تحقق إنجازات غير مسبوقة لاقتصاد كوريا الشمالية ونوعية حياة مواطنيها".

المصدر: وكالات
سول
بيونج يانج
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
تراجع أسعار النفط في تعاملات مضطربة
الاقتصادي
تراجع أسعار النفط بعد تحذيرات بكين من كورونا
اليوم 09:37
295 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات نهاية العام
الإمارات
295 ألف طالب يؤدون اليوم امتحانات نهاية العام
اليوم 09:23
مغني أميركي شهير يعلن إصابته بالسرطان
دنيا
مغني أميركي شهير يعلن إصابته بالسرطان
اليوم 09:14
كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق سلسلة قذائف مدفعية
اليوم 08:59
جانب من الدمار في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا تدمر جسراً على نهر بشرق أوكرانيا
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©