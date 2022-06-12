سول تعزز قدراتها الدفاعية للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب اليوم الأحد إن بلاده ستعزز بشكل كبير قدراتها الدفاعية وستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقال لي في اجتماع أمني آسيوي في سنغافورة إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل تهديدا عالميا وحث كوريا الشمالية على إنهاء برامجها النووية والصاروخية على الفور. وحذرت الولايات المتحدة هذا الشهر من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة وتقول إنها ستحث مرة أخرى الأمم المتحدة على فرض عقوبات على بيونج يانج إذا فعلت ذلك.

وقال لي في كلمة ألقاها في حوار شانجريلا، وهو قمة أمنية إقليمية كبرى، "ستعزز حكومتنا القدرات من أجل تنفيذ الردع الأميركي الموسع بشكل أفضل وستعزز بشكل كبير قدرات القوات المسلحة الكورية الجنوبية على الرد لوقف التهديدات الكورية الشمالية النووية والصاروخية.

"علاوة على ذلك، نسعى إلى تعزيز التعاون الأمني الثلاثي بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية النووية والصاروخية". وقال لي إن كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم دعم اقتصادي لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي.

وأضاف "إذا أحرزت كوريا الشمالية تقدما جوهريا في نزع السلاح النووي فإن حكومتنا ستطبق خطة جريئة يمكن أن تحقق إنجازات غير مسبوقة لاقتصاد كوريا الشمالية ونوعية حياة مواطنيها".

المصدر: وكالات