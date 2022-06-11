إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، السبت، أن الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان أرجئت إلى أجل غير مسمى.

وأطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) الأربعاء حوارا في محاولة للاتفاق على الخطوات المقبلة.

وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات الأحد.

وقال فادي القاضي المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان إن المنظمات الدولية الثلاث قررت "تأجيل جلسة الحوار ليوم غد الأحد على ضوء التطورات الأخيرة".

وأضاف القاضي "ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار".

جاء قرار الإرجاء في وقت رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار.

وأجرى وفد من قوى الحرية والتغيير الخميس لقاء مع مسؤولين عسكريين.

وحضّت الأمم المتحدة كل الأطراف على المشاركة في المحادثات و"مواصلة العمل لتهيئة بيئة مواتية للحوار البناء لصالح الشعب السوداني".