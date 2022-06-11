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بايدن ينتقد زيلينسكي وكييف تطلب «تفسيراً»
جنود أوكرانيون أثناء الاستعداد لإطلاق صواريخ في حقل للحبوب بخاركيف (أ ف ب)
12 يونيو 2022 00:53

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «لم يرد سماع» التحذيرات الأميركية قبل هجوم روسيا على بلاده. واعتبرت كييف أن تصريح بايدن «يحتاج إلى تفسير بالتأكيد».
وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، سيرهي نيكيفوروف، إن زيلينسكي طالب مراراً الشركاء الدوليين بفرض عقوبات وقائية لإجبار روسيا على سحب قواتها المتمركزة بالفعل في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.
وذكر بايدن، خلال حفل استقبال في لوس أنجلوس لجمع الأموال للحزب الديموقراطي: «اعتقَد كثير من الناس أنني أبالغ» عندما تحدثت عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ.
وأضاف، أمام صحافيين: «لكنني علمتُ أن لدينا معلومات في هذا الاتجاه، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان في طريقه لعبور الحدود، ولم يكن هناك شك، وزيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك».
وكانت الولايات المتحدة بدأت التحذير من استعدادات روسيا للهجوم على جارتها قبل وقت طويل من إعلان الرئيس الروسي في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا. وقوبِلت هذه التحذيرات الأميركية بالتشكيك وأثارت انتقادات مبطنة إلى حدٍ ما من جانب بعض الحلفاء الأوروبيين.
من جانبه، أعلن زيلينسكي، أمس، أن قوات بلاده تبذل «كل ما بوسعها» لوقف الهجوم الروسي، فيما تدور معارك ضارية في شرق البلاد وجنوبها.
ميدانياً، أعلنت كييف شن ضربات جوية جديدة على منطقة خيرسون، التي سيطرت عليها روسيا، بشكل شبه كامل، منذ الأيام الأولى من الهجوم، وتخشى كييف أن تضمها موسكو. وذكرت قيادة العمليات الأوكرانية أن مجموعة استطلاع تسللت إلى المنطقة، تمكنت من السيطرة على قوات روسية، و«استولت على معداتها من أسلحة وأجهزة اتصال».
لكن زيلينسكي أفاد في رسالته المسائية أن «معارك صعبة جداً» تدور في منطقة دونباس.
وتتركز المعارك في منطقة دونباس حول مدينة سيفيرودونيتسك، وقال حاكم المنطقة سيرجي جايداي، إن القصف على المدينة متواصل.
وأوضحت رئاسة الأركان الأوكرانية، صباح أمس، أن القوات الروسية تتقدم باتجاه نوفوتوشكيفسكي أوريخوفي، وحققت «انتصاراً جزئياً» عند مشارف بلدة أوريخوفو.
وفي هذه الأثناء، مع تصاعد المخاوف من حصول أزمة غذائية حادة في العالم نتيجة العمليات العسكرية في أوكرانيا، أحد كبار مصدري الحبوب، أبدت فرنسا استعدادها للمساعدة على فك الحصار عن ميناء أوديسا.
وأعلن مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نحن في تصرف الأطراف لبلورة عملية تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا في شكل آمن، أي تمكين السفن من العبور رغم وجود ألغام في البحر»، متمنياً «انتصار أوكرانيا».

جو بايدن
فولوديمير زيلينسكي
روسيا
أوكرانيا
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