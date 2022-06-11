بكين تحذر من تفشٍ هائل لـ«كوفيد- 19»

شنجهاي (وكالات)

حذر متحدث باسم الحكومة الصينية، أمس، من أن بكين تواجه تفشياً «هائلاً» لمرض «كوفيد- 19» مرتبط بإحدى الحانات، في الوقت الذي بدأت فيه مدينة شنجهاي المركز التجاري للبلاد فحوصات جماعية، لاحتواء قفزة في حالات الإصابة مرتبطة بأحد صالونات التجميل.

وجاء التحذير في أعقاب تشديد جديد للقيود المفروضة لمكافحة «كوفيد» في بكين منذ يوم الخميس الماضي، مع قيام منطقتين على الأقل منهما تشاويانغ الأكثر اكتظاظا بالسكان بإغلاق بعض أماكن الترفيه، إثر انتشار المرض في حي مزدحم معروف بالتسوق وشوارع السفارات.

وفي حين أن معدل الإصابة في الصين منخفض، وفقاً للمعايير العالمية، فقد كثف الرئيس شي جين بينج الإجراءات التي تهدف إلى القضاء تماماً على الفيروس، والتي تقول السلطات إنها ضرورية لحماية كبار السن والنظام الصحي، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأخرى التعايش مع الفيروس. وسجلت الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة 5226 وفاة فقط. وقال مسؤول في قطاع الصحة، أمس، إن العاصمة بكين سجلت 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي. وأضاف المسؤول، ويدعى ليو شياو فينغ، إنه جرى اكتشاف جميع الحالات بين أفراد يخضعون بالفعل للعزل أو تحت المراقبة. ولم تعلن المدينة عن قيود جديدة. وكانت العاصمة الصينية خففت قبل أقل من أسبوعين القيود المفروضة، لمكافحة تفشي كبير بدأ في إبريل.

وفي شنغهاي، أعلن مسؤولو المدينة عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة جديدة مصحوبة بأعراض وحالة واحدة بدون أعراض، جرى اكتشافها خارج مناطق الحجر الصحي أمس، حيث بدأ جميع سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليوناً جولة جديدة من اختبارات الكشف عن «كوفيد».