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«هيئة إعداد الدستور التونسي»: نحن أمة عربية إسلامية
«هيئة إعداد الدستور التونسي»: نحن أمة عربية إسلامية
12 يونيو 2022 00:53

تونس (وكالات)

أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بإعداد دستور جديد في تونس، الصادق بلعيد، أمس، أن بلاده «أمة عربية إسلامية، وليس هناك مزايدة في ذلك».
وجاء تصريح رئيس «الهيئة» ورجل القانون المخضرم، في أعقاب الذي أثاره تصريحه السابق بشأن حذف «المرجعية الإسلامية» من الدستور الجديد، بهدف قطع الطريق عن أي توظيف سياسي للدين.
وقال بلعيد، إن الدولة ستحافظ على دورها الاجتماعي، لكن يتعين تطويره، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم في جلسة الحوار الوطني، اليوم،  برنامج الإصلاح الذي سيعرض على المؤسسات المالية الدولية، لإبداء النقاش حوله. وقال بلعيد للصحفيين، أمس،  إن الحكومة ستُطلع «الهيئة» على برنامجها، كما سيتم الاستماع إلى ملاحظات المشاركين في النقاشات.
ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية بحزمة إصلاحات تشمل مراجعة الدعم وكتلة الأجور، ووضع المؤسسات العمومية المتعثرة وأعداد الموظفين في القطاع العام.
وكان رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أعلن في وقت سابق أن المنظمة لن توقع أي اتفاق مع الحكومة من أجل «إرضاء صندوق النقد الدولي».
ولم تبدأ الحكومة التونسية بعد مفاوضاتها الرسمية مع صندوق النقد الدولي، من أجل برنامج إقراض يبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار.

تونس
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