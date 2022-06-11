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بدء إصلاح مدارج مطار دمشق
بدء إصلاح مدارج مطار دمشق
12 يونيو 2022 00:53

دمشق (وكالات)
 
بدأت السلطات السورية أعمال الإصلاح في مطار دمشق الدولي بعد الأضرار، التي تسببت فيها غارة إسرائيلية، وأدت إلى تعليق الرحلات الجوية، حسبما ذكرت وزارة النقل السورية في وقت متأخر مساء أمس الأول. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن «الغارة أدت إلى إصابة مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية»، من دون أن تشير إلى المطار.
وأكدت وزارة النقل السورية، أمس في بيان خروج المهابط عن الخدمة بعد أن «تضررت في أكثر من موقع، وبشكل كبير، إثر الغارة الإسرائيلية».
وأشارت وزارة النقل إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وسيجري فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها، إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار المتوقفة منذ يوم الجمعة.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي طال مستودعات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، في محيط مطار دمشق. وأفاد عن تصاعد ألسنة النيران من ثلاثة مواقع على الأقل، لافتاً إلى وقوع جرحى من دون تحديد عددهم أو جنسياتهم.
وبحسب المرصد، فإن المدرج المتضرر هو الوحيد الذي كان قيد الخدمة في المطار بعد تضرر المدرج الثاني وتوقفه عن الخدمة جراء ضربات استهدفت مستودعات في حرم المطار عام 2021.

دمشق
سوريا
مطار دمشق الدولي
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