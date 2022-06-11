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هجوم على حافلة في كابول يقتل 4
هجوم على حافلة في كابول يقتل 4
12 يونيو 2022 00:53

كابول (وكالات) 

قُتل 4 أشخاص على الأقل، أمس، في هجوم بقنبلة استهدف حافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية كابول، حسبما أفادت الشرطة.
وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة، خالد زدران، إن القنبلة التي وُضعت في حافلة صغيرة انفجرت، مساء أمس، في حيّ بشرق كابول.شمسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وانخفض عدد الهجمات في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة في أغسطس 2021، لكن هزّت البلاد سلسلة من الهجمات الدامية بقنابل في أواخر أبريل خلال شهر رمضان، وفي نهاية مايو أودت بعشرات الأشخاص.
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن معظم تلك الهجمات.
وقُتل ما لا يقل عن ستة عشر شخصاً في 25 مايو في 4 هجمات بقنابل، ثلاثة منها استهدفت حافلات صغيرة في مزار الشريف، والرابع ضد مسجد في كابول.

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