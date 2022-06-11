مصر واليمن: تكثيف جهود حماية أمن البحر الأحمر

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن مصر تدعم كافة الجهود لتحقيق السلام في اليمن، وفق مرجعيات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ونتائج المشاورات الأخيرة في الرياض.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك، أمس، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الذي يزور مصر: «اتفقنا خلال النقاشات على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتكثيف العمل المشترك، لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب».

وأكد السيسي ترحيب مصر بإعلان الأمم المتحدة، في الثاني من يونيو الجاري تمديد اتفاق الهدنة في اليمن، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لحل أزمة خزان «صافر» النفطي، في أسرع وقت ممكن، لما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه.

بدوره، قال العليمي، إنه ناقش مع الرئيس المصري المخاطر المحدقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية، مع زيادة الأنشطة العدائية، عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيراً إلى اتفاقهما على تضافر جهود تأمين الملاحة البحرية.

وأضاف العليمي، أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى ما يمكن أن يحدثه انهيار الناقلة «صافر» من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر، كاشفاً عن التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم حول كثيرٍ من مجالات التعاون المشتركة.

وكان السيسي أكد، خلال استقباله العليمي بقصر الاتحادية، أهمية المضي قدماً في العملية السياسية في اليمن «بنوايا مخلصة هدفها مصلحة الوطن في المقام الأول»، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، في بيان، إن الرئيس المصري «تمنى للعليمي التوفيق في مواجهة التحديات التي تواجه اليمن، والمضي قدماً في العملية السياسية بنوايا مخلصة هدفها مصلحة اليمن في المقام الأول، وصولاً إلى حل مستدام ينهى معاناة الشعب اليمني الشقيق ويلبي طموحاته».

كما أكد السيسي متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعباً، «واستعداد مصر لتقديم خبرتها لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية»، مشدداً على أن «أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصري، وذلك في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر».

وأضاف المتحدث، أن اللقاء شهد مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين، في إطار تعزيز الأمن في البحر الأحمر، فضلاً عن تبادل الرؤى بخصوص عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تقديم الدعم للجانب اليمنى بما يمكنه من تجاوز الأزمة الراهنة، حيث أكد الرئيس المصري استعداد مصر لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لإعداد الكوادر اليمنية في مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الدعم المصري للجهود الدولية للتغلب على الأزمة الإنسانية والمعيشية في اليمن، وكذا تطوير البنية التحتية بها.

من جانبه، أعرب العليمي، خلال اللقاء، عن التقدير لمواقف مصر الثابتة والداعمة لأمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي ككل، مشيراً إلى تطلع اليمن إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تطورات الأوضاع في بلاده، وجهود الحكومة لاستعادة السلام والاستقرار، والتحديات التي تواجه الشعب اليمني الشقيق نتيجةً لتدهور الوضع الإنساني.

ووصل العليمي، مساء أمس الأول، إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تستغرق عدة أيام، ضمن جولة إقليمية.