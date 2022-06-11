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اندلاع حرائق الغابات في جنوب فرنسا
طائرة وسيارة تشاركان في إطفاء حرائق الغابات في جنوب فرنسا
11 يونيو 2022 23:51

اندلعت حرائق غابات في جنوب فرنسا مع ازدياد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق الثلاثين مئوية، واشتعل بعضها بسبب الرياح القوية أيضا.
وأعلنت محافظة ناربون أن 300 من أفراد الإطفاء قاوموا بمساعدة عشرات من سيارات الطوارئ وطائرات الإطفاء والطائرات المروحية، مساء اليوم السبت، حريقا امتد على مساحة 120 هكتارا من غابات الصنوبر قرب مدينة ناربون القريبة من الحدود الإسبانية.
وأضافت أن الأضرار لم تصب أحدا من السكان ولا امتدت إلى المباني السكنية بسوء، إلا أن الحرائق دمرت حوالي 100 هكتار من الغابات.
وعلى ساحل "كوت دازور"، اندلعت ألسنة اللهب اليوم السبت في المناطق الجبلية النائية التابعة لمدينة "غراس"، المعروفة بصناعة العطور.
وبحسب فريق الإطفاء، فإن 150 جنديا تصدوا لألسنة اللهب في منطقة يصعب الوصول إليها.
وذكرت صحيفة "نيس ماتين" المحلية أن من المنتظر أن تكافح طائرات الإطفاء بعد ظهر اليوم النيران المنتشرة في أشجار الصنوبر.
تمكن فريق الإطفاء من إخماد ألسنة اللهب ومنعها من الانتشار إلى عدة منازل بالمدينة ومصنع للعطور.

المصدر: د ب أ
فرنسا
حرائق الغابات
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